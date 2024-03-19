Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > 500 nüfuslu mezradan 'sandık' boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak

500 nüfuslu mezradan 'sandık' boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
500 nüfuslu mezradan &#039;sandık&#039; boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin 500 nüfuslu 137 seçmenli mezrası Çalımlı'da vatandaşlar yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını duyurdu. 'Hizmetten uzak yaşıyoruz' diyen vatandaşlar, "Şartlarımız yerine getirilene kadar oy kullanmayacağız. Mezramız köy olsun istiyoruz. Suyumuz yok, yolumuz yok, elektriğimiz sürekli arızalanıyor. Seçim günü okulun önünde toplanıp seçimi boykot edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Seçimlere 11 gün kala, Hakkarili seçmenden 'sandık' boykotu geldi. Yüksekova ilçesi Dilektaş köyünün Çalımlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, mezralarına yeteri kadar hizmet gelmediğini belirterek 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitmeyeceklerini söyledi.

500 nüfuslu mezradan 'sandık' boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak - 1. Resim

500 nüfuslu ve 137 seçmeni bulunan Çalımlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, yerel seçimi boykot edeceklerini açıkladı.

500 nüfuslu mezradan 'sandık' boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak - 2. Resim

Mezra oldukları için hizmet alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, mezraya hizmet gelmesi ve köy statüsüne kavuşana kadar oy kullanmayacaklarını belirtti.

500 nüfuslu mezradan 'sandık' boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak - 3. Resim

SEÇİMİ BOYKOT EDECEKLER

Mezra sakinleri adına açıklama yapan Adem Kahraman, “Şu anki mevcut seçimde 137 seçmenin oy kâğıdı gelmiş, fakat biz oy kullanmayacağız.

500 nüfuslu mezradan 'sandık' boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak - 4. Resim

Seçim günü okulun önünde toplanıp seçimi boykot edeceğiz. Şartlarımız yerine getirilene kadar oy kullanmayacağız. Şartlarımız çok ağır şartlar değil. Bizim köyümüz diğer köylerden 7-8 kilometre uzaklıkta, biz mezramızın köy yapılmasını istiyoruz” dedi.

'HİZMETTEN UZAK YAŞIYORUZ'

Mezralarında sorunların bitmediğini ifade eden mezra sakini Hamit Doğan ise “Suyumuz yok, yolumuz yok, elektriğimiz sürekli arızalanıyor.

500 nüfuslu mezradan 'sandık' boykotu: Hiç kimse oy kullanmayacak - 5. Resim

Telefonlarımız çekmiyor. Bizim sadece bir sorunumuz yok, birden çok sorunumuz var. Devlet bize yardım etsin. Halimize çare bulsun. Yoksa köyü terk etmek zorunda kalacağız. Biz de insanız.15 gün sonra seçim var, oyuma talipler ama mezramıza herhangi bir hizmet yapılmadığı için kullanmayacağız. Biz yıllardır hizmetten uzak yaşadık” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cem Küçük'ten Trabzonspor-Fenerbahçe maçına yorum: "En ağır ceza verilmeli!' - Gündem'Trabzonspor'a En Ağır Ceza Verilmeli!'Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 27 hedef imha edildi - GündemIrak'ın kuzeyine hava harekatı!Van ve Hakkari'de okullara 1 günlük kar tatili - GündemVan ve Hakkari'de okullara 1 günlük kar tatiliÜniversitede yolsuzluk soruşturması polis teşkilatına sıçradı: Polis müdürü tutuklandı - GündemÜniversitede yolsuzluk soruşturması teşkilata da sıçradıErdoğan müjdeyi verdi! Bayram tatili 9 gün oldu - GündemTatil 9 güne çıktıKandilli duyurdu! Malatya ve Hakkari'de peş peşe korkutan deprem - GündemMalatya ve Hakkari'de peş peşe korkutan deprem!İzmir'de metroda silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Gündemİzmir'de metroda silahlı saldırı!'Cansuyu' emanetlerini mazlumlara ulaştırmaya devam ediyor - Gündem'Cansuyu' emanetlerini mazlumlara ulaştırmaya devam ediyorDEM Partili belediye başkan adayı, öldürülen teröristin annesi çıktı - GündemDEM adayı, öldürülen teröristin annesi çıktıYaşlı adamı demir çubukla öldürmüştü: Korkunç cinayette 'istismar' iddiası - GündemKocaeli'deki korkunç cinayette 'istismar' iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...