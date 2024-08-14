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Haberler > Gündem > 59 ilde 'Narkoçelik-32' operasyonu! 520 zehir taciri yakalandı

59 ilde 'Narkoçelik-32' operasyonu! 520 zehir taciri yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-32” operasyonlarında; 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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