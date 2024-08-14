59 ilde 'Narkoçelik-32' operasyonu! 520 zehir taciri yakalandı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Ağustos 2024 08:47 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme:

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59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.