Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda (TİKA) görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mogadişu Büyükelçisi olarak atanan Dr. Mehmet Yılmaz ile Taşkent'te görev yapacak Mehmet Süreyya Er, Sana'da görev yapacak Prof. Dr. Faruk Bozgöz, Yaounde'de görev yapacak Ayşe Saraç ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkan Yardımcısı olarak görevine başlayacak olan Abdülhadi Turus için TİKA binasında veda töreni gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan TİKA Başkanı Serdar Çam, her yolculuğun farklı bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, TİKA'nın bir okul olduğunu ve sahada kazandığı tecrübelerle ülkeye ve dünyaya katkı vermeye devam edeceğini söyledi.

Atamalara ilişkin "Gidenler için de kalanlar için de imtihan başlıyor." ifadesini kullanan Çam, TİKA'nın YTB ile iş birliği içinde çalışacağının altını çizdi.



"Kurumumuz marka değeri olan bir kurumdur"

Çam, "TİKA marka değeri olan bir kurumdur. İnşallah kapasite ve tecrübelerimizi artırarak devam edeceğiz. Atamalarda katkısı olan Dışişleri Bakanı ve YTB Başkanı İbrahim Eren'e teşekkür ediyorum. İnşallah sahada YTB ile birlikte çalışacağız." dedi.

Törende konuşan yeni büyükelçiler, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kendilerine bu görevi tevdi edenlere teşekkür ederek, insanlık için hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. TİKA'dan ayrılmanın hüznü içinde olduklarını dile getiren yeni büyükelçiler, gittikleri ülkelerde TİKA görevlileri ile uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Veda töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Faruk Bozgöz, görev yapacağı Yemen'i oldukça iyi tanıdığını ve ülkeye gittikten sonra bölgede barışın tesisi için yoğun çaba sarf edeceğini dile getirdi. Bozgöz, "Yemen'deki insanlık dramı bizi çok üzüyor. İnşallah bu görev sürecimde barış ve ülkemin çıkarlarıyla ilgili her türlü faaliyeti yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Abdülhadi Turus ise kendilerine bu görevi verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "TİKA'da mazlum coğrafyaların içerisinde olduk. İnşallah YTB'de de bu çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Törende yeni büyükelçilere TİKA Başkanı Çam tarafından plaket ve hediye takdim edildi.



Dr. Mehmet Yılmaz

TİKA'daki idari görevine Mayıs 2007'de Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak başlayan, daha sonra Ekim 2007'de TİKA Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanı olarak atanan Yılmaz, 2012'den bu yana da TİKA Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.



Mehmet Süreyya Er

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünde 2011'de göreve başlayan Er, 2012 başında TİKA’ya Başkan Yardımcısı olarak atandı. Er, Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi ile Dış ilişkiler ve Ortaklıklar Dairesi'ne nezaret ediyordu.



Prof. Dr. Faruk Bozgöz

Bozgöz, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans, Ankara Üniversitesinde yüksek lisans, Selçuk Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. "Filistin ve iki şair; Emel Dunkul ve Mahmud Derviş" çalışması ile 2006'da Doçent unvanını alan Bozgöz, 2012 - 2015'te Yemen'in başkenti Sana'da TİKA Koordinatörü olarak görev aldı.



Ayşe Saraç

Saraç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Dünya Bankası ile yürütülen Tarımsal Reform Uygulama Projesi’nde bir yıl uzman olarak görevlendirilmesinin ardından, 2001- 2007'de TİKA'da Afganistan ve Etiyopya Masa Sorumlusu olarak çalıştı.

Saraç, 2010 ile 2018 arasında TİKA’da Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi bünyesinde İkili ve Çok Taraflı Projeler Birimi'nde çalıştı. Ayşe Saraç, bu yılın Temmuz itibariyle, Budapeşte Program Koordinatörü olarak Macaristan'da görevlendirildi.



Abdülhadi Turus

TİKA'da 2011'de göreve başlayan Turus, 2014'te başbakanlık basın halkla ilişkiler müşaviri olarak atandı. Turus halen TİKA'da Özel Kalem olarak görevine devam ediyordu.