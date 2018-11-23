Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul için iki önemli projeye imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz. 35 milyon TL'ye temeli atılan laboratuvarı hizmete alıyoruz. Üniversitenin deney, araştırma, geliştirme konuları burada icra edilecek. Kamu kuruluşları için de önemli araştırmaların gerçekleşebileceği bu laboratuvar için herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Medeniyet Üniversite Ziraat Bankası Kütüphanesi ülkemizin en büyük kütüphanelerinden biri olacak. Üniversitemiz hocalarımız ve öğrencilerimize hizmet verecek.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin kurulduğu 8 yıldan beri kat ettiği mesafeyi taktir ile karşılıyoruz. Üniversitemiz gurur verici başarılara imza atıyor. Üniversitemizin lisans programlarının yanında doktora ve yüksek lisansa verdiği önemi taktirle karşılıyorum.

KÜLLİYE İÇERİSİNDE 5 MİLYON CİLDİ İHTİVA EDECEK BİR KÜTÜPHANEYİ İNŞA EDİYORUZ

Talebe yetiştirmeye dinimiz öyle önem verilmiştir ki, alimler yazılarını yazdıkları divit uçlarını çöpe atmamışlardır. 14 asrı aşan medeniyet tarihimizi incelediğimizde bize yol gösterecek pek çok referansa şahit oluruz. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettikten sonra şehri yeniden imar ederken önceliği kütüphanelere vermiştir. Ne zaman bizi biz yapan bu değerler hiyerarşisi alt üst olmuştur o zaman gerileme ve çöküş başlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul'umuzda, tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5-6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak.

Üniversitelerimiz uzun yıllar kendilerini esir alan statükonun baskıcı, formatlayıcı, hürriyetleri kısıtlayıcı atmosferinden büyük oranda kurtulmuştur.

ÜNİVERSİTELERİN KAPILARI TEKRAR MİLLETİN EVLATLARINA AÇILMIŞTIR

Kitap okuma oranımızın dakikalarla ifade etmesi bize yakışmıyor. Kafelerin, kütüphanelerden daha kalabalık olduğu gerçeği üzerinde durmamız gerekiyor. Millet Kıraathanelerini hala anlamamış olanlar var. 2023 yılında dünyanın İlk 10 ekonomisine girme hedefinde bir ülkenin okuma oranının, akademik makale sayısının da bununla eş değer olması gerekecektir. Türkiye gibi kadim bir devletin ilmi çalışmalarda üst sıralarda olması şarttır. En büyük görev üniversitelere düşüyor. Ülkemiz son 16 yılda üniversitelerin özgürleşmesi noktasında başarılı imtihan vermiştir. 28 Şubat'ın faşist zihniyetinin üniversitelerimizdeki tahribatı giderilmiştir.

HERKES BURS İSTİYOR, NİYE KREDİ İSTEMİYORSUN?

Öğrencilerin bir sıkıntısı var. Herkes burs istiyor. Niye kredi istemiyorsun? Ödemede faiz de yok. Kredilerin ödemeleri kesinlikle iş sahibi olmadan yapılmıyor.