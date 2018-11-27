Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen taşınabilir hafıza kartı incelendi. Ekipler, incelemenin ardından terör örgütü PKK adına faaliyetlerde yer aldığı, örgütün sözde dağ kadrosundaki silahlı teröristlerle "leşkeri" adı verilen kıyafetli fotoğraf çektirdiği belirlenen E.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan E.A'nın, Rize Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Fotoğraflarda yer alan diğer kişilerin örgütle ilişkilerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.