Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te 03 Aralık 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin beşincisini icra etmiştir." denildi.

 