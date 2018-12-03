Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te 03 Aralık 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin beşincisini icra etmiştir." denildi.