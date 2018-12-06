Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türkiye’nin uluslararası arenada sürekli dile getirdiği “Ülkemizde eylem yapan terör örgütleri ekonomik gelişmemizi hedef alıyor” şeklindeki serzenişleri ABD’nin Maryland Üniversitesi “Küresel Terörizm Endeksi 2018” raporuyla da doğrulandı. Raporda “Türkiye, ekonomisinin genişleme safhasında olduğu dönemlerde terörden ciddi zararlar görüyor” ibareleri yer aldı.

1970 yılından itibaren dünya genelindeki 170 bin terör olayını analiz eden ve küresel terör raporları hazırlayan Maryland Üniversitesi Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), dünya nüfusunun yüzde 99,6’sının yaşadığı 163 ülkeden verileri analiz etti. Terör saldırılarının 2014’te zirve yaptığı belirtilirken sadece geçen yıl 18 bin 814 terör saldırısı yaşandığı kaydedildi.

Terör olaylarının ülkeler üzerinde ciddi ekonomik sarsıntılara sebep olduğu belirtilen Küresel Terörizm Endeksi sıralamasında, terörizmden en çok etkilenen ülkeler ölüm sayısına göre şöyle sıralandı: Irak, Afganistan, Nijerya, Suriye, Pakistan, Somali, Hindistan, Yemen, Mısır, Filipinler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Türkiye. Geçen yılki raporda 163 ülke içinde 9. sırada olan Türkiye, bu yıl 12. sıraya geriledi.



AVRUPA’NIN EN KANLI ÖRGÜTLERİ PKK VE DEAŞ

Türkiye’nin PKK ve DEAŞ’ın hedefinde olduğu belirtilirken, 2017 yılında Avrupa’nın en kanlı terör örgütünün PKK, ikinci olarak ta DEAŞ olduğu vurgulandı.

Avrupa’da 2017 yılı içerisinde meydana gelen ve toplamda 268 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarında Türkiye’de 71 kişinin PKK tarafından öldürüldüğü rapor edilirken, 2015 yılında yine Avrupa’da 284 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarında DEAŞ’ın Türkiye’de 64 kişiyi katletttiği hatırlatıldı. Dünyada terörden ölümlerin bir önceki yıla göre yüzde 27’lik bir düşüş gösterdiği, bu düşüşte Avrupa’nın payının yüzde 75 olduğu kaydedildi. Türkiye’de ise bu oranın yüzde 81 olduğuna dikkat çekildi.

Raporda Türkiye’nin 2016’daki terör eylemlerinde 659, 2017’deki terör saldırılarında ise 123 kişiyi kaybettiği belirtildi. Terörün muhatabı olan ülke ekonomilerinin yüzde 72 oranında bir hasar gördüğü tespitine yer verilen raporda sadece geçen yıl 52 milyar dolarlık bir tahribatın olduğu kaydedildi. Terör eylemlerinin başta Türkiye olmak üzere Fransa, Almanya ve Belçika’da düşüş gösterirken İngiltere, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da yükselişte olduğuna dikkat çekildi.