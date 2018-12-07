Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fakülte ve yüksekokullara ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 9 yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu, 2 fakültenin ismi değiştirildi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Söke Sağlık Yüksekokulu kapatıldı. Söz konusu kararla kurulan yeni fakülte ve yüksekokullar şunlar:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde İletişim Fakültesi,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi,

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu,

Ege Üniversitesinde Birgivi İslami Bilimler Fakültesi,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kerkük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Cerablus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu kuruldu.

Ayrıca, Kapadokya Üniversitesindeki Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.