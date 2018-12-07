Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında Karabük merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf askerlerden ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Ökkeş Y., Osman Hulusi A., Özgür Ç., Emre B., Salih Sefa A., Ö.F.S., Mustafa A., Nadi D., Erdoğan.Ç. ve F.Ç. isimli toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Emre B., Erdoğan Ç. ve Nafi D. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Ç ile Ö.F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 askerden 7’si tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 askerden 7’si tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

