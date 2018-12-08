Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı. Plana göre halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede, yani 9 ayda tamamlayacak. Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaya göre üç aylık zorunlu temel eğitiminin ardından yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılacak. Çalışmada, öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular da gündeme geldi. Yükümlüler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde askerlik yapabilecek.