Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında şehir merkezinde belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskında Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin son 2 hafta içerisinde Amasya ile Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 9 şahıs gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 gün önce yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu ise halen sürüyor.