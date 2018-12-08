Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında şehir merkezinde belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskında Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. 
Ekiplerin son 2 hafta içerisinde Amasya ile Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 9 şahıs gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 gün önce yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu ise halen sürüyor. 