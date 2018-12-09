Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Herhangi bir tezgahta 2 liraya satılabilen ürün, diğer bir tezgahta 3 hatta 5 liraya satılabiliyor. Halk pazarlarında yaşanan bu durum vatandaşların kafasını karıştırıyor.



KALİTE FİYATI BELİRLİYOR

Türkiye’nin bazı şehirlerinde yetişen ürünlerin daha kaliteli olduğunu vurgulayan pazarcılar, fiyatların da buna göre belirlendiğini aktardı. Eskişehir’de uzun yıllardır pazarcılık yapan Emin Özkaya, fiyat farklılıkları konusunda dönem dönem vatandaşların da kendilerine sorular sorduğunu belirterek, “Bu konuda belirleyici ana faktör kalitedir. Örneğin; narenciye çeşitlerinde Hatay, Mersin, Antalya, Adana gibi illerimizden gelenler biraz daha ucuz oluyor. Antalya yöresinden gelenler biraz daha pahalı oluyor. Bunlar tamamen kalite ile alakalı. Portakalı ele alırsak, Mersin tarafından gelenleri yediğiniz zaman ağzınızda sakız gibi etki bırakır. Ama Finike tarafından gelenler gofret gibi bir etki bırakır. Finike portakalını 4-5 liradan satıyoruz. Ama 1-2 liraya da var. Amasya elması ile Isparta elmasının fiyatı da farklıdır. Anadolu’nun bir numaralı meyvesi Amasya elmasıdır. Bunun fiyatları ile diğerlerinin aynı olması mümkün değil. Ama fiyatı düşük olan ürünlere de ilgi yoğun. Alım gücü o kadar olduğu için onlara yöneliyorlar. Saygı duyuyoruz tabii ki. Ama fiyatlardaki bu değişikliklerin sebebi kalitedir. Yoksa başka bir sebebi yok” şeklinde konuştu.