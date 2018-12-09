Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulama sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Durdurulan araçtaki şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.F. (50) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F., Bekirdere Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

