Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 17 Kasım-7 Aralık tarihlerinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık yapma suçlarından 17 kişi yakalanmıştır."

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşların her türlü ihbarları bildirmelerinin emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.