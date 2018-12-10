Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında, "anayasayı ihlal" suçundan 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında karar!
10.12.2018 - 13:35 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında, "anayasayı ihlal" suçundan 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler : Çengelköy,
592757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592757.aspx
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