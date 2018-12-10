Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan’ı kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti
10.12.2018 - 22:36 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Hakan Fidan,MİT Başkanı,
592815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592815.aspx
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