İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Pazar trafiği...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yola çıkacaklar dikkat! Pazar trafiği...
Gündem Haberleri

İstanbullular pazar sabahı olmasına rağmen trafikle karşı karşıya kaldı. Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aşarken, sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

İstanbullular pazar gününe trafik kabusuyla başladı. 

İstanbul TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa mevkiinden Ankara yönüne doğru Akşemsettin Viyadüğü'ndeki yol çalışması nedeniyle trafik tek şeritten ilerliyor.

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Pazar trafiği... - 1. Resim

4 ŞERİTLİ YOL TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

4 şeritli yolun Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma nedeniyle tek şeride düşürülmesinden dolayı Gaziosmanpaşa TEM çıkışından itibaren Ankara yönüne doğru viyadük bitimine kadar trafik oluştu.

BİRKAÇ DAKİKALIK MESAFE 40 DAKİKAYI AŞTI

Pazar sabahı boş olan TEM otoyolu yoğunlaşırken, bakım çalışması yapılan yer nedeniyle birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aşmaya başladı.

Yola çıkacakların alternatif yolları tercih etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Lozan'ı takmıyor! Batı Trakya’daki Türk okullarının sayısı 83’e düştü
