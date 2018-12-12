FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 asker tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 asker tutuklandı
12.12.2018 - 19:20 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 asker tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,
593135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593135.aspx
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