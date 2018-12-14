Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyine yönelik baskın tarzında gerçekleştirilen hava harekatı kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev alırken, hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi.

Harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız." ifadelerini kullandı.