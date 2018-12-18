Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin Antalya ve Adana belediye başkanı adayları belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek olurken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar oldu.