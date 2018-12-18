CHP'nin Antalya ve Adana belediye başkanı adayları belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek olurken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar oldu.
CHP'nin Antalya ve Adana belediye başkanı adayları belli oldu
18.12.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'nin Antalya ve Adana belediye başkanı adayları belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek olurken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar oldu.
Etiketler : Muhittin Böcek,CHP,
594048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594048.aspx
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