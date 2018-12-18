Mahkemenin verdiği kararla birlikte Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevine devam edecek. Kızılay'a Kayyum atama kararının iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Kerem Kınık şunları kaydetti: “Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı kayyum kararını düzeltti. Böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay’ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.”
Kızılay’a kayyum kararı iptal edildi
18.12.2018 - 17:34 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay’a kayyum kararını iptal etti.
Etiketler : KIZILAY,
594053 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594053.aspx
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