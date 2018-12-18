Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de bugün iki önemli toplantı vardı. Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYI BELLİ OLDU

Parti Meclisi'nde alınan karara göre Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Mansur Yavaş'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu (sağda) Ankara Büyükşehir Belediye adayı ise Mansur Yavaş (solda) oldu...



EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Adaylığının açıklanmasının ardından Twitter'dan bir mesaj yayımlayan İmamoğlu, "İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE İLK SÖZLERİ

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kavramlarla Beylikdüzü’nde oluşturduğumuz sevgi ve saygı ortamıyla ilçede yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor” dedi.

Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak belirlendi. Kararın ardından CHP’nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Nihayetinde bu bir ulusal meseledir, çok önemli ve değerli bir yerel yönetim sürecidir. Bu manada İstanbullulara ve tüm Türkiye’ye hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Bu dediğim gibi önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kenti tüm unsurlarını bütün İstanbul’la tüm Türkiye ile hatta bütün dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreç yaşayacağız. Aynı zamanda erdemli, özenli ve ahlaklı bir süreci bütün İstanbul’a yaşatacağımızdan emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede en değerli vatandaş hazinesiyle bu ilin yaşayanların içinde olduğu sürecin hep birlikte yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. En doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni başlangıcı ve yeni dönemi, yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızı söyleyerek Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Bu kavramlarla Beylikdüzü’nde oluşturduğumuz sevgi ve saygı ortamıyla ilçede yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor, tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç tüm İstanbullulara hayırlı olsun Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin” dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Twitter'dan bir açıklama yapan Yavaş, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara'ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek...

ANTALYA VE ADANA'DA DA ADAYLAR BELLİ OLDU

Parti Meclisi'nde yapılan oylamada Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olurken, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

CHP'nin Adana adayı Zeydan Karalar...



BOLU ADAYI TANJU ÖZCAN OLDU

Parti Meclisinde yapılan oylamada Bolu Belediye Başkan adayı olarak Tanju Özcan'ın gösterilmesine karar verildi.

CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan...