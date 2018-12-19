Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Siyasi partiler arasında 2019 Mart ayında yapılacak mahallî seçimler için gündeme gelen ittifakların çerçevesi netleşirken özellikle İstanbul ve Ankara’daki seçim sonuçlarını etkileyecek Kürt oyları ve genç seçmenler üzerinde farklı politikaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, Ankara’da aday gösterilen Mansur Yavaş’ın özellikle ‘Milliyetçi genç seçmeni’ Millet İttifakına çekebileceği tespiti yapılıyor. AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş’ın arasında büyük bir fark olmadığı, Ankara’da seçim sonucunun belirlenmesinde gençlerin büyük rol oynayacağı ifade ediliyor. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında 500 bine yakın oy farkı bulunuyor. AK Parti içinde, bu farkın kapatılmasının ‘zor olmadığı’ bu sebeple yürütülecek seçim kampanyasının ilk hedefinin bu farkı korumak olduğu değerlendirmesi yapılıyor. HDP seçmeninden Millet İttifakı’na oy gelmesi durumunda Ankara’daki oy farkı 200 bine kadar geriliyor.

SEÇMEN SADAKATİ

AK Parti’nin yaptırdığı anketler üzerinde yapılan analizlerde, AK Parti ve MHP’deki parti disiplini ve parti sadakatinin CHP ve İYİ Parti’den daha fazla olduğu belirtildi. Bu sebeple ittifak adaylarının desteklenmesi konusunda AK Parti ve MHP seçmeninin diğerlerine göre ‘daha kararlı’ olduğu ifade ediliyor. Anketlerde sorulan sorulara seçmenin verdiği cevaplardan yola çıkılarak, CHP seçmeninin İYİ Parti adayına oy vermeye soğuk baktığı ama İYİ Parti seçmeninin CHP adayına oy vermeye daha yakın olduğu tespiti yapılıyor.

İSTANBUL'DA RİSK YOK

İstanbul’da ise seçim sonuçlarında Kürt seçmenin belirleyeceği olacağı, ancak HDP’den Millet İttifakı’na gelecek oylara rağmen, Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın, Millet İttifakı’ndan bir buçuk milyona yakın fazla oy aldığı, HDP’ye verilen 1,2 milyon oyun tamamının Millet İttifakı’nın adayına yönelmesi durumunda bile İstanbul’da seçimi Cumhur İttifakı’nın kazanması konusunda bir risk bulunmadığı tespiti yapılıyor.