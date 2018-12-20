Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaktayız'' dedi.

Akar, Fırat’ın doğusunda teröristlerin kazdığı tünellere ilişkin ise ''İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler" diye konuştu.

Bakan Akar, Sincar ve Karacak Dağı’na hava harekatıyla ilgili de ''Herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı'' değerlendirmesinde bulundu.