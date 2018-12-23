Hatay istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis'e geldi. Buradan Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket etti. Akşamüzeri de 50'den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
Suriye'ye askeri sevkiyat akşam saatlerinde hızlandı
23.12.2018 - 19:06 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde Suriye’ye askeri sevkiyat hızlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,askeri sevkiyat,Hatay,
594878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594878.aspx
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