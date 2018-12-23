Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis'e geldi. Buradan Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket etti. Akşamüzeri de 50'den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.