Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan geniş çaplı araştırmada, Adana merkez Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle yakalanan şüpheli A.G.’nin, 2011’de Çeçenistan’da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye’ye kısa bir süre gidip geldiği değerlendirildi.

‘Yabancı terörist savaşçı’ şüphesiyle 2017’de Mısır’a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz ocak ayında yeniden Türkiye’ye geldiği ve sözde ‘cihat etmek’ amacıyla illegal yollardan Suriye’ye gidip terör örgütü El Kaide’nin Suriye yapılanması “Fetih El Şam Cephesi” ve “Heyet Tahrir Şam” terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği yönünde veriler elde edildi.