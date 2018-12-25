Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye adaylarını açıklayan CHP’de gözler İzmir adayında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğu’nun boşluğunu kimin dolduracağı parti içinde tartışılırken, İzmir adayının yeni yılla birlikte açıklanması bekleniyor. Garanti gözüyle bakılmasına rağmen İzmir’de aday bulmada sıkıntı yaşayan CHP’de teşkilat, Genel Merkez ve 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu arasında görüş ayrılıkları nedeniyle kriz yaşanıyor.

Kocaoğlu sonrası İzmir’in ‘çantada keklik olmadığına’ dikkat çekilirken, kulislerde çeşitli isimler konuşuluyor. İsmi geçenlerden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İYİ Partililerden oy almada sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Soyer’in, 12 Eylül askeri darbe dönemi askeri savcılarından olan babası Nurettin Soyer, MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş’e idam isteyen bir isim. Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın adaylığına ise seçmenin sıcak bakmayabileceği belirtiliyor Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un adaylığına ise Aziz Kocaoğlu’nun sıcak bakmadığına dikkat çekiliyor. Bir süredir İzmir’de eğilim yoklaması yapan CHP’nin, aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu’nun diğer adayların aldığı toplam oydan daha fazla oy aldığı öne sürülüyor.