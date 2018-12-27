Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde il, ilçe, geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ile sandık kurullarının görev ve yetkilerini içeren kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer alan YSK kararlarına göre, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri, hazırlanan genelge ile belirlendi. İlçe seçim kurullarınca YSK’ye bildirilecek ihtiyaç durumuna göre, geçici ilçe seçim kurullarının oluşturulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresi ayrıca değerlendirilecek. Söz konusu genelge, seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilecek.

Seçimlerin düzen içinde ve dürüstlük içinde yönetilip, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla sandık kurullarının görev ve yetkileri, genelge ile belirlendi. Söz konusu genelge, seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilecek.

Mükerrer sayıda yayımlanan bir diğer YSK kararında ise 31 Mart’ta yapılacak köy muhtarlığı ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerine ilişkin usül ve esaslar belirlendi. Buna göre, ilçe seçim kurulları, dağınık seçim çevrelerinde ve yakın köylerde sandıkları, bir köy veya bir yerde toplamaya yetkili olacak. Sandıkların bir yerde toplanması durumunda her çevrenin seçmeni, kayıtlı olduğu seçim çevresine ait sandıkta oy kullanabilecek.

Köy muhtarlığı, köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından seçime girecek kişilerin, seçime gireceklerini belirtmeleri ve kendilerini tanıtmalarını yeterli olacak. Bu kişiler partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından yararlanamayacağı için oy verme gününden önce resimli veya kendilerini yazı ile tanıtıcı el ilanları dağıtabilecek.

Muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti seçimleri için kullanılacak oy pusulaları, adaylar tarafından beyaz kağıda bastırılabilecek. Muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti oy pusulaları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimleri oy pusulası ile aynı zarfa konularak ilgili oy sandığına atılacak. Ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesi kararı verilmesi halinde, bu oy pusulaları ayrı zarfa konularak, ayrı sandığa atılacak.

Köy ve mahalle seçimlerinde kullanılacak basılı veya yazılı oy pusulalarındaki isimlerden bir veya birkaçı çizilerek oy kullanılabilecek. Çizilenlerin yerine o seçim çevresinde seçilecek kişi sayısını geçmemek üzere başka isimler de yazılabilecek. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti seçimi oy pusulalarına “EVET” ya da “TERCİH” yazılı mührün basılmasına gerek olmayacak. Bu mühürlerin basıldığı pusulalar da geçersiz sayılmayacak.