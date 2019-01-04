Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce öğrenci ve öğretmen hem Kızılaycılığı hem dayanışmayı hem de başkasına katkı sağlamayı öğrenecek. Projeyle, öğrencilerin gelecekte yardım kuruluşlarına katkı vermesi hedefleniyor. Öte yandan ASELSAN ile yapılan “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” çerçevesinde ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak. Okulda, elektrik elektronik teknolojisi alanı savunma elektronik sistemleri dalı ve makine teknolojisi alanı savunma mekanik sistemleri dalı programları yer alacak. Proje sayesinde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlanacak.