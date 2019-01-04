Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Partisini izleyen gazetecileri makamında kabul eden MHP lideri Bahçeli, 2019’da kendisi için tasarlanan ilk yüzüğü basın mensuplarına tanıttı. Özel bir kutu içerisinde bulunan yüzük, “Gümüş Kitabe” adını taşıyor. 925 ayar gümüş malzemeden imal edilen yüzüğün üzerine ise 250 adet yüksek kalite zirkon taşı elde mıhlandı. Üzerinde kırmızı mine taşı bulunan yüzüğün,

sağ kısmında Bahçeli ve ailesine ait “Fettahoğlu” tuğrası yer alıyor. Yüzüğün üzerinde ise Türk bayrağı, MHP’nin simgesi olan 3 hilal ve içerisinde Orhun Abidelerinden Bilge Tonyukuk’a ait “Tanrı’nın yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” sözünün işlendiği dikkat çekiyor. Bahçeli’ye yüzüğün yanı sıra takım olarak 2 rozet de hediye edildi.