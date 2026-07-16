Anadolu Ajansı
TFF'ye ayrılık bildirildi: Süper Lig kulübünden Henry Onyekuru'ya veda
Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı. 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giymişti.
Özetle DinleTFF'ye ayrılık bildirildi: Süper Lig kulübünden He...
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Spor az önce
Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
- Onyekuru, Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer oldu.
- 29 yaşındaki oyuncu, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
- Onyekuru, geçtiğimiz sezon ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.
- Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmedi.
- Onyekuru'nun Ankara ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI
Başkent ekibine 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı. Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Onyekuru, geçtiğimiz sezon ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.
Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Ankara ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
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