Geçtiğimiz yıl Halil Ünlü ile evlenen sosyal medya fenomeni Başak Karahan, 1 Haziran'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rutin kontrol için gittiği hastanede beklenmedik şekilde ameliyata alındığını duyurdu. Operasyonun ardından açıklama yapan fenomen isim, plasenta kalıntısı sanılan dokunun aslında miyom olduğunu ve açık ameliyat geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan Başak Karahan, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yaklaşık bir ay önce anne olan fenomen isim, kontrol amacıyla gittiği hastanede operasyon geçirdi.

5 YILLIK İLİŞKİ EVLİLİKLE TAÇLANDI

Başak Karahan, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı.

HAMİLELİK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

27 yaşındaki Karahan, geçtiğimiz Aralık ayında bebek beklediğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Karahan, paylaşımında, "Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz. Artık 3 kişiyiz" ifadelerini kullandı.

DOĞUMA GİDERKEN TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ

Karahan, 1 Haziran sabahı ise eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dua edin" mesajıyla doğuma gittiğini duyurdu.

Bir ay önce anne olmuştu! Başak Karahan apar topar ameliyata girdi

"BİZ KAVUŞTUK"

Saatler sonra yeni bir paylaşım yapan Karahan, ilk bebeğini kucağına aldığını açıklayarak, "Bu nasıl hismiş meğer. Biz kavuştuk, çok iyiyiz" ifadelerini kullandı.

AİLE POZUNU PAYLAŞTI

Doğumun ardından sosyal medya hesabından eşi ve oğluyla birlikte çekilen aile fotoğraflarını paylaşan Karahan’ın paylaşımına yüzlerce beğeni geldi.

Bir ay önce anne olmuştu! Başak Karahan apar topar ameliyata girdi

KONTROL İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATA ALINDI

Başak Karahan, doğum sonrası kontrol için gittiği hastanede yapılan muayenenin ardından operasyona alındı. Gece yükselen ateşi nedeniyle hastaneye başvuran fenomen isim, rahminde plasenta parçası kaldığı değerlendirilerek ameliyat kararı alındığını açıkladı.

"BEKLENMEDİK BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"

Ameliyat öncesi yayımladığı videoda Karahan, "Kontrolden sonra dışarı çıkmayı planlıyordum ancak kontrolde beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. Şu an operasyona alınıyorum. Ben de hiç beklemiyordum. Verilen ilaçların etkisiyle oldukça halsizim" ifadelerini kullandı.

"PLASENTA PARÇASI MİYOMA YAPIŞMIŞ" SANDILAR

Karahan, açıklamasında, "Dün gece bir anda ateşim yükseldi. Doktorumla görüştük ve bunun enfeksiyondan kaynaklandığını düşündük. Bugünkü kontrolde rahmimde plasenta kalıntısı olduğu değerlendirildi. Daha önce var olan miyoma yapıştığı için fark edilmediği düşünüldü. Bu nedenle alınmasına karar verildi" dedi.

AMELİYATIN ARDINDAN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Karahan, plasenta kalıntısı sanılan dokunun aslında miyom olduğunun operasyon sırasında anlaşıldığını belirtti. Karahan, "Kısa süreceği düşünülen operasyon saatler sürdü. Doktorum işlem sırasında bunun plasenta kalıntısı değil miyom olduğunu fark etti" ifadelerini kullandı.

Bir ay önce anne olmuştu! Başak Karahan apar topar ameliyata girdi

AÇIK AMELİYAT GEÇİRDİ

Karahan, doktorunun eşi Halil Ünlü'den onay almasının ardından operasyonun açık ameliyata çevrildiğini belirterek, "Genel anesteziye alındım ve açık ameliyat oldum. Sezaryen operasyonuna benzer bir süreç yaşadım" dedi.

"MİYOM İÇİMDE PATLAMIŞ"

Yaşadığı sağlık sorununa ilişkin bilgi veren Karahan, "Bir gün önce yaşadığım şiddetli ağrı ve ateşin nedeni miyomun içeride patlayarak kendini dışarı atmaya çalışmasıymış. Şu an ciddi ağrılarım var. Kendimi yeniden doğum yapmış gibi hissediyorum. İyiyim, iyi olmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

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