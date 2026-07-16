Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın öldürülmesinin ardından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen fenomen Dilan Polat, reklam paylaşımlarına eşi Engin Polat'ın hesabı üzerinden yeniden başladı.

3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre uzak kalmayı tercih etti.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Dilan Polat, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Taburcu edilmesinin ardından Polat, paylaşımlarını eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabı üzerinden sürdürmeye başladı.

Dilan Polat reklam paylaşımlarına yeniden başladı! Bu kez eşinin hesabını kullandı

ÜRÜNLERİNİ TANITTILAR

Engin ve Dilan Polat çifti, birlikte kamera karşısına geçerek kendi markalarına ait ürünlerin tanıtımını yaptı.

"DEVAM ETMESİ GEREKEN BİR İŞ VAR"

Paylaşımlarının ardından bir takipçisinin, "Ne kadar kırılgan ve naifsin. Hep iyi ol" mesajına cevap veren Dilan Polat, "Bir sürü şey yazmışsınız, teşekkürler. Allah bin kere razı olsun, iyi ki varsınız. Bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir iş var" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat reklam paylaşımlarına yeniden başladı! Bu kez eşinin hesabını kullandı

Engin Polat ise açıklamasında, "Devam ettirilmesi gereken işler, markalar var. Bu da büyük bir iş. Tabii ki de eskisi gibi bir kullanım olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

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