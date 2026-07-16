Beykoz Belediyesi’ne yönelik "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleşti. İkinci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz Belediyesi’nde eski belediye başkanı Alaattin Köseler dönemi ait "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma sürerken, yeni gözaltılar oldu.

8 GÖZALTI KARARI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen ve aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Beykoz Belediyesi’ne 2’nci dalga operasyon! 6 gözaltı

NELER OLMUŞTU?

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında dava açılmıştı.

26 sanık hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Alaattin Köseler

FEZLEKE DÜZENLENMİŞTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

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