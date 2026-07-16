Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ardından gözler yaz okulu sürecine çevrildi. Derslerini yaz döneminde tamamlamak isteyen öğrenciler, kayıt sürecini geride bıraktıktan sonra sınav takvimine odaklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kapsamında ders seçimi ve kayıt işlemleri, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başladı ve 6 Temmuz 2026 tarihinde sona erdi. Öğrenciler, kayıt ve ders seçimi işlemlerini belirlenen beş günlük süre içerisinde tamamladı.

AÖF YAZ OKULU EĞİTİM VE SINAV DÖNEMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu eğitim dönemi, 29 Haziran 2026'da başladı ve 22 Ağustos 2026'da sona erecek. Yaz okulunda ders alan öğrenciler için dönem sonu sınavı ise 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler, yaz okulunda aldıkları derslerin sınavına belirtilen tarihte katılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Yaz okulu eğitim ve sınav dönemi

AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerlerinin sınava 10 gün kala erişime açılması bekleniyor. Duyurunun paylaşılması ardından adaylar, sınav giriş belgesine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilecek.

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