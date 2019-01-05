Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Manisa’da fabrika açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

“Ülkemize inanan, güvenen yatırım yapan kimse Allah’ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır"

“Son 16 yılda hükümet olarak özel sektörümüzün daima yanında olduk. Tüm firmalara yabancı yerli ayrımı yapmadık, gereken her türlü desteği verdik. Rakamlar Türkiye ekonomisin son 16 yılda kat ettiği mesafeyi ortaya koyuyor.”

“Yatırımcı şunu arar; bir ülkede güven varsa, istikrar varsa oraya gelir yatırımı yapar. Şuanda uluslararası küresel sermayede öyledir. Terörden o bölge (Güney Doğu) arındırıldığı anda küresel yatırımcılar hepsi oraya gidecektir.”

“Yatırımlarımızın 36 milyar dolardan 168,1 milyar dolara çıkması işte bu ilginin neticesidir. Türk ekonomisini her yıl 5,8 oranında büyütmeyi başardık. Kişi başına geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Gelir dağılımdan adaletin tesisi noktasında önemli gelişmeler yaptık. Kısa zaman önce milyonlarca çalışanımızı sevindiren asgari ücreti açıklayarak emekçimize verdiğimiz önemi ortaya koyduk. Türkiye’yi devler ligine taşıyacak sistemin alt yapısı oluşturulmuştur. Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomiden başarı sağlanamaz.”

“En önemlisi geride bıraktığımız 16 yılda Türkiye, cumhurla cumhuriyeti kucaklamıştır. Ülkemiz her türlü operasyonun üstesinden alnının akıyla gelmiştir.”

“Senelerdir bize insan hakları dersi verenler, toplama kampında mültecileri mahkum ediyor. Bizde 4 milyon mülteci var. ‘Yolu doğru olanın yükü de ağır olur’ öyle demişler. Biz ülkemiz için neyin doğru, neyin yanlış olduğuna bakıyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, yine ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını perçinleyecek bir sonuç alacağına inanıyorum.”

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