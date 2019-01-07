Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Metin Akpınar hakkında,  konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı  hükümete karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkın bir  kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından başlatılan soruşturma  kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Metin Akpınar hakkında "Türkiye  Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen  soruşturma dosyasını ayırarak fezleke hazırladı.

Hazırlanan fezleke, atılı suç itibariyle görev kapsamına girmesi  nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Akpınar hakkında, diğer suçlardan açılan soruşturma ise Anadolu  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek.