Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Danışmanı Bolton'la görüşmeyeceğini açıkladı. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Bolton'un muhatabı İbrahim Kalın'dır" açıklamasında bulundu.
Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından "Erdoğan'ın, Bolton'la görüşmeyi reddettiğini" duyurmuştu.
ANKARA'DAN AYRILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle gerçekleştirdiği 2 saati aşkın görüşmenin ardından Ankara'dan ayrılma kararı aldığı belirtildi.