Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nde rüzgarın 09.01.2019 Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına; Orta ve Kuzey Ege’de 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’in batısı ile Marmara Denizi’nde rüzgarın 10.01.2019 Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına; zaman zaman 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi, Marmara ve Batı Karadeniz’de beklenen fırtınanın 11.01.2019 Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

