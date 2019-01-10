Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında iftiralar atan ve haraketlere varan sözler kullanan ve her seferinde tazminat ödemeye mahkûm olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturayı milletvekillerine kesti. En son elinde patlayan Man Adaları iddiaları sebebiyle Erdoğan ve yakınlarına yüz binlerce lira ödemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, partisine “küfür ve hakaret fonu” kurdu. Bundan sonda Kılıçdaroğlu’nun tazminatları bu fondan karşılanacak. Karar, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında basına kapalı toplanan CHP TBMM Grubu’nda alındı.

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Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği tazminatları nasıl ödeneceği masaya yatırıldı. Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5’er bin liranın tazminat fonuna aktarılması oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi. Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dâhil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

Engin Özkoç, yaptığı açıklamada, CHP tarihinde belki de ilk kez, kapalı bir grup toplantısının Genel Başkanının bilgisi dışında yapıldığını savunarak, üç grup başkanvekili olarak bir araya gelip, bazı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP milletvekilleri bir araya gelerek not düştüler. Dediler ki; siz bizim liderimizi, CHP’nin Genel Başkanı’nı ekonomik yaptırımlarla durduramazsınız, engelleyemezsiniz. Bu tazminat davaları neticelendiğinde ya da süregelen tazminat davalarıyla ilgili çıkan cezalara karşı CHP ailesi olarak, biz milletvekilleri elimizi taşın altına sokuyoruz. Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye biz de hazırız.”

CHP’li vekillerin bu adımıyla ailesi rezidans skandallarına karışan Kılıçdaroğlu hakkında ‘dürüst adam’ imajı uyandırmayı ve seçim öncesi dayanışma ruhu adı altında örgütü canlı tutmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

YALANLARINI SÜRDÜRÜYOR

Tazminat ödemeye doymadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 14 davayı geri çekmesine rağmen Kılıçdaroğlu iftira ve hakaretlerini sürdürdü. CHP liderinin yalanlarının bedeli yine tazminat oldu.

İşte CHP Genel Başkanı’nın ödediği cezalar:

29 Haziran 2010: 4 bin TL

25 Ocak 2011: 10 bin TL

7 Şubat 2011: 13 bin TL

10 Mayıs 2011: 7 bin TL

23 Ekim 2012: 20 bin TL

12 Şubat 2013: 20 bin TL

18 Haziran 2013: 7 bin 500 TL

8 Mayıs 2014: 10 bin TL

23 Aralık 2014: 10 bin TL

9 Nisan 2015: 10 bin TL

10 Eylül 2015: 20 bin TL

14 Temmuz 2016: 25 bin TL

28 Kasım 2017: 197 bin TL

5 Aralık 2017: 142 bin TL

21 Kasım 2017: 359 bin TL

13 Ağustos 2018: 95 bin TL

13 Kasım 2018: 130 bin TL