Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 5'i üst klasman gözlemcisi olmak üzere toplam 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen üst klasman gözlemcileri ile klasman gözlemcileri, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5'i üst klasman, 25'i de klasman olmak üzere toplam 30 gözlemcinin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

PFDK'YE SEVK EDİLEN GÖZLEMCİLER ŞÖYLE:

Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk

Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1-Üst Klasman Gözlemcisi AYTEKİN DURMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-Üst Klasman Gözlemcisi BAKİ TUNCAY AKKIN’ ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-Üst Klasman Gözlemcisi MÜCAHİT TATAR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-Üst Klasman Gözlemcisi SABİT HACIÖMEROĞLU’ nun futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-Üst Klasman Gözlemcisi YILMAZ KALK’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6-Klasman Gözlemcisi AHMET TEPE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7-Klasman Gözlemcisi AHMET EŞREF SARI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-Klasman Gözlemcisi ATIF EYNALLI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9-Klasman Gözlemcisi AYKUT DEMİRAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10-Klasman Gözlemcisi BAKİ YİĞİT’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-Klasman Gözlemcisi BARIŞ YÜKSEKTEPE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12-Klasman Gözlemcisi CAN KÖSE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13-Klasman Gözlemcisi DÜZGÜN MURAT ZİNCİDİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14-Klasman Gözlemcisi FARUK UTKU YILMAZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15-Klasman Gözlemcisi HAKAN AKMISIR’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16-Klasman Gözlemcisi HASAN HÜSEYİN YILDIRIM’ ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17-Klasman Gözlemcisi İLKER KARACİĞER’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18-Klasman Gözlemcisi İLKER GÜNEŞ’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19-Klasman Gözlemcisi KAAN AKIN ÖZ’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20-Klasman Gözlemcisi KEREM YÜKÜNÇ’ün futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21-Klasman Gözlemcisi KORAY TAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22-Klasman Gözlemcisi LEVENT AKTAN’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23-Klasman Gözlemcisi MEHMET ÇEVİRGEN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24-Klasman Gözlemcisi METİN CEBECİ’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25-Klasman Gözlemcisi MURAT YENİCE’nin futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26-Klasman Gözlemcisi MUSTAFA BIÇAKCI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27-Klasman Gözlemcisi MUSTAFA KAYGISIZ’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28-Klasman Gözlemcisi ÖZMEN ATALAY’ın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29-Klasman Gözlemcisi TURAN MERDİN’in futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30-Klasman Gözlemcisi YUSUF YARATICI’nın futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 25.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

