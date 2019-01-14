Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü.



"NATO MÜTTEFİKİMİZ ABD'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşının Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefiki ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası’nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi.

GÜVENLİ BÖLGEYİ KONUŞTULAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı

"TÜRKİYE'NİN KÜRTLERLE HİÇBİR SORUNU YOK"



Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, Türkiye'nin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı.



Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.