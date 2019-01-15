Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kocaeli-Sakarya illerine giderek adaylarımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bu hafta sonu da Samsun ve Ordu'ya gideceğim.

31 Ocak'ta manifesto tanıtımını yapacağız. Adayımızın açıklandığı anda tüm teşkilatımızın adayımız etrafında kenetlenmesini istiyoruz. Kendisi veya istediği birisinin aday olamadı diye tavır alan kişi bizim için zaten hiç bir zaman AK Partili olmamış ve olamamış demektir. Hizmet yarışında bayrağın kime, ne zaman tevdi edileceği nasip işidir. Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız da. Meselemiz sen ben kavgası değil.

Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de çok hazin birliktelikler ortaya çıkmaya başladı. CHP baktılar FETÖ'cüler tek başına yetmiyor şimdi de PKK'lıları da aldılar.

Cumhur İttifakını önce milletin gönlünde sonra seçimlere taşıdık. Milletsiz siyaset bunların kolayına geliyor. Tek dertleri Meclis'teki sandalyelerini, ideolojik oylarla kazandıkları belediyeleri korumak. Milleti ikna edip, oyunu alarak iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Ciddiye alınacak hiç bir vaatleri yok