Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalan, iftira ve çarpıtma haberleriyle Türk basınının yüz karası hâline gelen Sözcü gazetesinin, yüklü paralar karşılığında röportajlar yayınladığı ortaya çıktı. Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın kitabına uydurarak iş adamlarını âdeta söğüşlediği belirlendi. Gazetemizin belgelerine ulaştığı skandal ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti.

SERVET ÇÖPE GİTTİ

İddiaya göre ünlü inşaat firması Taş Yapı’nın patronu Emrullah Turanlı, üç yıl önce 1,5 milyon lira karşılığında Sözcü gazetesine haberlerini yaptırdı. Ödeme, Ertuğrul Akbay’ın kitabı üzerinden gerçekleştirildi. İş adamı Turanlı, Akbay’ın “Yaş 75 Yolun Yarısı” isimli kitabından 7 bin 900 tane aldı. Ücret, Turanlı’nın atık yağ şirketi DEHA Biodizel AŞ’ye fatura edildi. Emrullah Turanlı, kitapları geldiği gibi parçalatıp çöpe attı. Kitaplar için harcanan kâğıt ve kesilen ağaç, çevreci geçinen Sözcü’nün patronunun umurunda olmadı.

OLUMSUZ HABER YAPMA

Ertuğrul Akbay, alacağı 1 milyon 500 bin liranın 182 bin lirasını kitaba saydı. 600 bin lirası Sözcü’ye ilan olarak verildi. Geriye kalan 700 bin lira ile de Sözcü’ye E&A gıda takviyesi ürünleri alındı. Reklam faturaları Taşyapı A.Ş’ye, kitap ve gıda ürünleri ise DEHA Biodizel AŞ’ye kesildi. Bir iddiaya göre Emrullah Turanlı, Sözcü gazetesinin sahibi Ertuğrul Akbay’a 1,5 milyon lira hakkında olumsuz haber yapılmaması için ödedi.

METHİYE MANŞETLERİ

Turanlı hakkında ayrıca 8 adet olumlu sipariş haber yazıldı. Haberlerde Turanlı öve öve bitirilemedi. Taşyapı’nın patronunu hakkında “Turanlı KKTC’de vergi şampiyonu”, “Türkiye’nin önünü açacak iş adamıdır” şeklinde manşetler atıldı. Bu sırada Emrullah Turanlı, CHP’nin yönettiği Kadıköy Belediyesi ile davalık oldu. Taşyapı, Kadıköy’de Meteoroloji arsası olarak bilinen araziye 45 katlı 4 gökdelen yaptı. Belediye, ‘inşaat kaçak’ diyerek ruhsatı iptal etti. Taşyapı mahkemeye gitti ve davayı kazandı. 44 milyon lira tazminat kazanan Turanlı, belediyenin mallarını haczettirdi.

CHP’YE KARŞI

Yargıtay altı ay önce tazminat kararını bozdu. Dava sürecinde Emrullah Turanlı’nın imdadına Sözcü gazetesi yetişti. Turanlı’dan 1,5 milyon lira alan Ertuğrul Akbay, Taşyapı’ya arka çıktı. Sözcü gazetesi “Yapılan haksızlıklara artık yeter diyen Turanlı isyan etti” şeklinde haber yaptı. Yani Taşyapı’nın patronu, Kadıköy Belediyesi ile başlattığı para kavgasında Sözcü’yü kullandı. Gazete, komisyon için CHP’li belediyeye vurdu.

ÇATIYI TAMİR ETTİRDİ

Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın geçen sene doluda hasar gören köşkünün çatısını Emrullah Turanlı’ya tamir ettirdiği de iddialar arasında. Turanlı’nın tamir için 27 bin lira ödediği, Akbay’ın ayrıca sigorta şirketinden para aldığı belirtiliyor. Akbay, Boğaz’da 50 milyon liraya aldığı malikânede oturuyor.

GASP, KAÇAK, YALAN, TEHDİT, TARİH TALANI AKBAYLAR BOĞAZ’A ÇÖKMÜŞ!

Sözcü gazetesinin sahipleri Ertuğrul Akbay ile FETÖ’den hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçıp Fransız vatandaşlığına geçen oğlu Burak Akbay, Boğaz’ın en değerli yerinde lüks bir yalıya sahip... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çok yakın yerdeki 50 milyon liralık yalıya garaj yapmak isteyen Akbay ailesi türlü türlü ayak oyunu çevirdi. Malikânenin yer aldığı sitenin 15 metre yüksekliğindeki duvarını yıkan Sözcü’nün patronları, 9 hissedarı olan araziye çöktü; âdeta arazi mafyalığına soyundu.

Gezi Parkı kalkışması sırasında ‘ağaçlar kesiliyor’ yalanıyla halkı sokağa dökmeye çalışan Akbaylar, bir garaj uğruna korudaki yüzlerce ağacı kesti. Ancak Sözcü’nün sahipleri bununla da yetinmedi. Halka dürüstlük dersi verip halkla arasına mesafe koymaya kalkan Akbaylar yalıya çıkan bütün yolları ayak oyunlarıyla kapattırdı.

Üzerine parmaklık çekip ‘demir kafes’e çevirdiği yola kimse geçmesin diye güvenlik yerleştirdi.

Sokaktaki 150 yıllık tarihî çeşmeyi yıktı. Artık canından bezen bölge halkı “Tehdit ve şantajla her istediklerini yapıyorlar. Bunlara kimse dur diyemiyor” diyerek zorbalığa isyan etti.

Belediye, kaçak yapıdan haberdar olunca inceleme başlattı... Yıkım kararı çıkınca çılgına dönen Sözcü’nün sahipleri, anında çirkefliğe başladı. Gazetelerinde AK Parti ve İBB’ye saldırdılar.

Belediye araçlarının yalısına girmesini istemeyen Ertuğrul Akbay, kaçak garajın çatısını söktürüp ‘Yıktım’ diyerek fotoğrafı yayınladı ve belediyeyi kandırmaya çalıştı. Ancak bu oyun da kısa sürdü. Gerçek bir kez daha ortaya çıkınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapıyı yerle bir etti. Başkalarına ait araziyi işgal eden Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın yaşadığı şok İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kararının ardından daha da arttı. Akbay, kapısına gelen gazetecilerle görüşmemek için kendini eve kapattı.