Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporda; 25-31 Aralık 2015 tarihlerindeki 5 gün içerisinde 9 milyon 562 bin liralık tutarındaki paranın Burak Akbay ile Estetik Yayıncılık AŞ arasında karşılıklı olarak gidip geldiği, 28- 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki para transferlerinin gerçek bir işleme dayandığına dair bir emare olmadığına dikkat çekildi. Raporda, şöyle denildi: Paranın karşılıklı olarak transfer edildiği görüntüsü verilerek Burak Akbay’ın Estetik Yayıncılık AŞ kayıtlarında görünen 11 milyon 954 bin liralık borcunun bu işlemle iç ettiğini, Estetik Yayıncılık AŞ ile Burak Akbay tarafından karşılıklı yapılan bu işlemlerle, Çağdaş Yayıncılık AŞ’deki Burak Akbay hisselerinin Estetik Yayıncılık AŞ’ye devredildiğinin gözüktüğü, ancak banka içerisinde aynı günlerde karşılıklı yapılan para transferlerinin gerçeği yansıtmadığı ve şirketten Burak Akbay’a aktarılan paraların izini kaybettirmek ve yapılan işlemlere yasal kılıf uydurmak maksadıyla yapıldığına dair değerlendirme yapılmıştır.

GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR



Şirketin 30 Eylül 2015 tarihli mizanında yer alan işlemlerden anlaşılacağı gibi, 31 Aralık 2015 tarihli bilançoda (yılın ilk 9 ayında şirket ortağına aktarılan) 34 milyon 761 bin liralık paranın şirket ortağına aktarıldığının gizlenmeye çalışıldığı, Estetik Yayıncılık AŞ’nin kasasında yüksek miktarda atıl olarak para bırakıldığı, bu paranın ortaklara ya da üçüncü şahıslara kullandırıldığı değerlendirilmiştir.