Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile yolculuk yaptı. Trendeki yolcularla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla bir araya geldi.

MARMARAY İLE YOLCULUK YAPTI

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk yaptı.

YOLCULARLA SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti.

İşte Binali Yıldırım'ın Marmaray yolculuğundan kareler;