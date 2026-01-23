Hatay’da Ayten Tuncer, 6 Şubat depremlerinde kaybolan kardeşi Nesrin Tuncer’i bulabilmek için aylardır mücadele veriyordu. Ayten Tuncer, fethi kabir işlemlerinin ardından kardeşinin mezarını buldu. Kimsesizler mezarlığına defnedilen Nesrin Tuncer’in mezarı, anne ve babasının yanına taşındı. Ayten Tuncer yaşadıklarıyla ilgili "Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından kız kardeşimin bir mezarı oldu" dedi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Depreme Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan Melis Apartmanında yakalanan; anne Yüksel Tuncer, baba Nizamettin Tuncer ve çocukları Nesrin Tuncer enkazda kalarak can vermişti. Babası ve annesinin cesetlerine ulaşan Ayten Tuncer, enkaz altında kalan 40 yaşındaki kız kardeşi Nesrin Tuncer’in cansız bedenine yıllardır ulaşamamıştı.

6 Şubat depremlerinden bu yana arıyordu! Yıllar sonra kayıp kız kardeşinin mezarını buldu

KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA BULUNDU

Kız kardeşini bir türlü bulamayan Tuncer’in girişimleriyle ve araştırmalarıyla devlet kurumları Nesrin Tuncer’in cansız bedenini bulmak için çalışmalarını sürdürüyordu. DNA testi araştırmaları ve fethi kabir çalışmasıyla birlikte Nesrin Tuncer’in mezarı Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi 'Kimsesizler Mezarlığı'nda tespit edildi.

Nesrin Tuncer’in mezarı nakil işlemlerinin ardından Antakya Asri Mezarlığına annesi ve babasının yanına taşındı. Kız kardeşinin cenazesini ailesiyle birlikte dualar eşliğinde defneden Ayten Tuncer, 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşini ziyaret edebileceği ve dua okuyacağı bir mezar olduğu için kafasındaki soru işaretlerinin kalktığını ifade etti.

Nesrin Tuncer

Kardeşinin cansız bedenini bulduğu için vicdanının rahat olduğunu söyleyen Ayten Tuncer, şöyle konuştu:

"SEVİNEYİM Mİ ÜZÜLEYİM Mİ BİLEMİYORUM"

"6 Şubat depreminde kız kardeşim, Akevler Mahallesi’ndeki Melis Apartmanı’nda yaşıyordu. Adana’dan annemlerin misafiri olarak gelmişti. Üç yıldır kız kardeşimi arıyorduk, bunun için girişimleri yaptık. Sağ olsunlar bu hususta savcılık zaten geniş bir araştırma yapıyordu. Bu konuda bize 4 ay önce haber geldi. Bu haber üzerine bir eşleşme yapıldı, annemden fethi kabir yaptırdık. Kız kardeşimin cenazesini Defne ilçesi Toygar Mahallesi Mezarlığı’nda tespit edildi. Orada çıktığı için bunun üzerine Toygarlı Mahallesi Mezarlığı’ndan Antakya Asri Mezarlığına nakil yaptırdık. Aslında ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemiyorum ama en azından kız kardeşimin bir mezarı oldu."

6 Şubat depremlerinden bu yana arıyordu! Yıllar sonra kayıp kız kardeşinin mezarını buldu

"KAFAMIZDAKİ SORU İŞARETİ KALKMIŞ OLDU"

Acı günlerinde yanında olan yetkililere teşekkür eden Tuncer, "İnşallah darısı tüm kayıp ailelere olur. En azından 6 Şubat depreminde kaybolan kız kardeşimin bir mezarı oldu. Ziyaret edebileceğimiz ve duamızı yapabileceğimiz bir mezarı oldu. Kafamızdaki soru işareti kalkmış oldu. Kız kardeşime verdiğim sözü tuttuğum için vicdanım biraz rahatladı, onun nerede olduğunu biliyorum. Allah’ın takdiri oldu. Acı günde yanımızda olan, bizim yetkililerden herkesi ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası