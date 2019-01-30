Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde sosyal gerilimi düşürecek çabalar bazılarını çok öfkelendiriyor. Bu kesimler kendi ipoteklerinde olduklarını düşündükleri alanlarda başkalarının varlık göstermesini söz söylemesini kabul edemiyor. Bunlara göre sanatçı kendilerine hizmet ettiği sürece sanatçıdır. Kalıplarına sığmayan herşeye düşmanlık etmeyi muhaliflik sanarlar. Biz milletimizin safında yer alarak yolumuza devam edeceğiz.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki sanatçılarımızdan Sayın Fazıl Say'ın konserine iştirak ettik. Aynı gün ülkemizi ziyaret eden ABD'li senatör Graham'ı da davet ettim. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. Cumhurbaşkanı olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil eden sanatçımızın yanında yer almaktan memnuniyet duydum.

Ancak malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma ve konsere katılan herkese edebe ahlaka ve vicdana sığmayacak laflar ettiler. Bizim gelenekli sanatlarımızla modern sanatlara verdiğimiz değer ortadadır. Sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmıyoruz.

"SAKIN TELEFONUNUZ KAPALI OLMASIN"

Bugün Türk dizileri 156 ülkeye ihraç ediliyor. 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Türkiye bu alanda Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Eski Türkiye güzellemesi yapanlar ne bu başarıları ne de sanatçılara verdiğimiz desteği biliyor. Sizlerden günün 24 saati haftanın 7 günü milletle içiçe olmanızı istiyorum. Kaymakam 8 saat mesai yapmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Telefon devamlı açık olacak.

Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle.

Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur."