Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün yayın organlarına ve finans ayağı Bank Asya’ya ölümüne sahip çıkan CHP, şimdi de örgüte yardım etmek suçundan yargılanan Sözcü gazetesinin savunuculuğuna soyundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İFK’nın FETÖ tarafından batırıldığının bizzat, bir dönem örgüt elebaşının en yakınında bulunan isimler tarafından itiraf edilmesine rağmen yalan ve iftira dolu açıklamalarla İhlas Holding’i hedef aldı.

CHP’LİLERİN FETÖ SEVDASI

FETÖ’cüleri savunmaktan vazgeçmeyen CHP, geçmişte örgütün banka ve gazetelerine yönelik yapılan operasyonlara da karşı çıkmıştı. CHP’nin özellikle örgütün propagandasını yaptığı televizyon ve gazetelerine düzenlenen operasyonlara karşı çıkması büyük tepki çekmişti. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra örgütün yayın organları Zaman gazetesi, Samanyolu, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarının kapatılması kararı alınırken, CHP’li vekillerin bu yayın organlarının kapanmasını engellemeye çalışması hafızalara kazınmıştı. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bugün TV’yi ziyaret ederek destek mesajları vermişti. Partinin önde gelen isimleri, FETÖ için âdeta seferber olmuştu. Dönemin CHP milletvekili Oktay Ekşi, Zaman gazetesinde polis tarafından arama yapılması üzerine örgütün medya imamı Ekrem Dumanlı’yı ziyaret etmişti.

CHP BUGÜN GAZETESİNDE

O dönem CHP milletvekili olan Barış Yarkadaş, FETÖ’nün bir diğer yayın organı olan Bugün gazetesinin kapatılmasına karşı da destek ziyaretinde bulunmuştu. CHP’li Şafak Pavey de Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ’cü Tarık Toros ile birlikte yayın yapmıştı. Yine CHP’li vekiller; Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pavey, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, Bugün ve Zaman için düzenlenen sokak eylemlerine destek vermişti.

“CHP’YE OY VERİN” TALİMATI

CHP-FETÖ iş birliğini ortaya koyan bir başka unsur da Bank Asya’nın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredilmesinden sonra yaşanan gelişmelerdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’nın kurtulması için para yatıran örgüt elemanlarının yanı sıra bankaya sahip çıkan CHP’liler de o dönemde ön sıralarda yer alıyordu. Genel Başkanı’ndan milletvekiline onlarca CHP’li, Bank Asya’ya destek için âdeta seferberlik ilan etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu ve Selin Sayek Böke FETÖ yayın organlarına görüş vererek operasyonlara karşı çıkmıştı.

FETÖ soruşturmalarında itirafçı olan şüpheliler örgütün kendilerine 17-25 Aralık süreci sonrasında ‘CHP’ye oy verin’ talimatı verildiğini itiraf etmişti.

FETÖ’ye kol kanat geren CHP’nin FETÖ’nün mağdur ettiği İhlas’a saldırması manidar bulundu.