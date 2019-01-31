Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; bin 566 litre kaçak akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayacı, 1 adet akaryakıt tabancası ve 10 metre hortum ele geçirilirken, olayla ilgili M.A. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
Van’da akaryakıt kaçakçılığı
31.01.2019 - 10:52 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada bir 566 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,akaryakıt,kaçakçılık,
601383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601383.aspx
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